Concert en avant-première du Temps des guitares au Clos Triguedina Vire-sur-Lot mercredi 24 juin 2026.

Vire-sur-Lot

Concert en avant-première du Temps des guitares au Clos Triguedina

Les Poujols Vire-sur-Lot Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 18:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Avant-première du festival "Le temps des guitares" avec cocktail apéritif et dégustation des vins du Clos Triguedina.

Avant-première du festival "Le temps des guitares" avec cocktail apéritif et dégustation des vins du Clos Triguedina.

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Les Poujols Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie +33 5 65 21 30 81 oenotourisme@jlbaldes.com

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English :

Festival preview "Le temps des guitares" with cocktail aperitif and Clos Triguedina wine tasting.

L’événement Concert en avant-première du Temps des guitares au Clos Triguedina Vire-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-10 par OT CVL Vignoble