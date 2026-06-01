Concert en avant-première du Temps des guitares au Clos Triguedina Vire-sur-Lot
Concert en avant-première du Temps des guitares au Clos Triguedina Vire-sur-Lot mercredi 24 juin 2026.
Vire-sur-Lot
Concert en avant-première du Temps des guitares au Clos Triguedina
Les Poujols Vire-sur-Lot Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 18:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Avant-première du festival "Le temps des guitares" avec cocktail apéritif et dégustation des vins du Clos Triguedina.
Avant-première du festival "Le temps des guitares" avec cocktail apéritif et dégustation des vins du Clos Triguedina.
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Les Poujols Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie +33 5 65 21 30 81 oenotourisme@jlbaldes.com
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English :
Festival preview "Le temps des guitares" with cocktail aperitif and Clos Triguedina wine tasting.
L’événement Concert en avant-première du Temps des guitares au Clos Triguedina Vire-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-10 par OT CVL Vignoble