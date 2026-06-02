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Fête votive de Vire Sur-Lot Place de la salle des fêtes Vire-sur-Lot

Fête votive de Vire Sur-Lot Place de la salle des fêtes Vire-sur-Lot

Fête votive de Vire Sur-Lot Place de la salle des fêtes Vire-sur-Lot vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Place de la salle des fêtes

Adresse : Le Bourg

Ville : 46700 Vire-sur-Lot

Département : Lot

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Tarif :

Vire-sur-Lot

Fête votive de Vire Sur-Lot

Place de la salle des fêtes Le Bourg Vire-sur-Lot Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-24

Le comité des fêtes vous a préparé un programme sur deux jours pour toute la famille.

Le comité des fêtes vous a préparé un programme sur deux jours pour toute la famille.

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Place de la salle des fêtes Le Bourg Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie +33 6 13 22 89 63  cdfviresurlot@gmail.com

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English :

The festival committee has prepared a two-day program for the whole family.

L’événement Fête votive de Vire Sur-Lot Vire-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-02 par OT CVL Vignoble