Fête votive de Vire Sur-Lot Place de la salle des fêtes Vire-sur-Lot
Fête votive de Vire Sur-Lot Place de la salle des fêtes Vire-sur-Lot vendredi 24 juillet 2026.
Vire-sur-Lot
Fête votive de Vire Sur-Lot
Place de la salle des fêtes Le Bourg Vire-sur-Lot Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-24
Le comité des fêtes vous a préparé un programme sur deux jours pour toute la famille.
Le comité des fêtes vous a préparé un programme sur deux jours pour toute la famille.
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Place de la salle des fêtes Le Bourg Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie +33 6 13 22 89 63 cdfviresurlot@gmail.com
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English :
The festival committee has prepared a two-day program for the whole family.
L’événement Fête votive de Vire Sur-Lot Vire-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-02 par OT CVL Vignoble