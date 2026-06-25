UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché Gourmand au Clos Triguedina Vire-sur-Lot

Marché Gourmand au Clos Triguedina Vire-sur-Lot

Marché Gourmand au Clos Triguedina Vire-sur-Lot mardi 11 août 2026.

Adresse
19 Impasse Triguedina
Ville
46700 Vire-sur-Lot
Département
Lot
Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Tarif

Vire-sur-Lot

Marché Gourmand au Clos Triguedina

19 Impasse Triguedina Vire-sur-Lot Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Le Clos Triguedina est heureux de vous annoncer notre Marché Gourmand ! Nous vous attendons nombreux !

Le Clos Triguedina est heureux de vous annoncer notre Marché Gourmand ! Nous vous attendons nombreux !

  .

19 Impasse Triguedina Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie +33 5 65 21 30 81 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Clos Triguedina is pleased to announce our March%E9 Gourmand! We hope to see many of you there!

L’événement Marché Gourmand au Clos Triguedina Vire-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CVL Vignoble

À voir aussi à Vire-sur-Lot (Lot)