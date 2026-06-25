Marché Gourmand au Clos Triguedina Vire-sur-Lot
Marché Gourmand au Clos Triguedina Vire-sur-Lot mardi 11 août 2026.
Vire-sur-Lot
Marché Gourmand au Clos Triguedina
19 Impasse Triguedina Vire-sur-Lot Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Le Clos Triguedina est heureux de vous annoncer notre Marché Gourmand ! Nous vous attendons nombreux !
Le Clos Triguedina est heureux de vous annoncer notre Marché Gourmand ! Nous vous attendons nombreux !
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19 Impasse Triguedina Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie +33 5 65 21 30 81
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English :
Le Clos Triguedina is pleased to announce our March%E9 Gourmand! We hope to see many of you there!
L’événement Marché Gourmand au Clos Triguedina Vire-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CVL Vignoble
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