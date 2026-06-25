Vire-sur-Lot

Marché Gourmand au Clos Triguedina

19 Impasse Triguedina Vire-sur-Lot Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Le Clos Triguedina est heureux de vous annoncer notre Marché Gourmand ! Nous vous attendons nombreux !

Le Clos Triguedina est heureux de vous annoncer notre Marché Gourmand ! Nous vous attendons nombreux !

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19 Impasse Triguedina Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie +33 5 65 21 30 81

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English :

Le Clos Triguedina is pleased to announce our March%E9 Gourmand! We hope to see many of you there!

L’événement Marché Gourmand au Clos Triguedina Vire-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CVL Vignoble