Festival des Vignes LINE UPS Matthieu Boré en quintet Vire-sur-Lot
Festival des Vignes LINE UPS Matthieu Boré en quintet Vire-sur-Lot vendredi 14 août 2026.
Vire-sur-Lot
Festival des Vignes LINE UPS Matthieu Boré en quintet
Château Nozières Vire-sur-Lot Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Mathieu Boré, chanteur, pianiste et compositeur démocratise le jazz, le rendant à nouveau populaire, abordable, tout en demeurant de grande qualité et généreux
Mathieu Boré, chanteur, pianiste et compositeur démocratise le jazz, le rendant à nouveau populaire, abordable, tout en demeurant de grande qualité et généreux.
Mêlant les univers jazz, rock, blues, il convoque les grands standards. Passionné par la Nouvelle Orléans, Matthieu a développé ces dernières années un répertoire de compositions originales et standards rhythm and blues autour de grands pianistes-chanteurs, tels que Ray Charles, Allen Toussaint ou Professor Longhair.
Un répertoire avec une énergie fabuleuse.
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Château Nozières Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie +33 6 80 89 73 89
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English :
Mathieu Boré, singer, pianist and composer, is democratizing jazz, making it popular and affordable once again, while remaining high-quality and generous
L’événement Festival des Vignes LINE UPS Matthieu Boré en quintet Vire-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cahors Vallée du Lot