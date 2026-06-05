Vire-sur-Lot

Festival des Vignes LINE UPS Matthieu Boré en quintet

Château Nozières Vire-sur-Lot Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Mathieu Boré, chanteur, pianiste et compositeur démocratise le jazz, le rendant à nouveau populaire, abordable, tout en demeurant de grande qualité et généreux

Mathieu Boré, chanteur, pianiste et compositeur démocratise le jazz, le rendant à nouveau populaire, abordable, tout en demeurant de grande qualité et généreux.

Mêlant les univers jazz, rock, blues, il convoque les grands standards. Passionné par la Nouvelle Orléans, Matthieu a développé ces dernières années un répertoire de compositions originales et standards rhythm and blues autour de grands pianistes-chanteurs, tels que Ray Charles, Allen Toussaint ou Professor Longhair.

Un répertoire avec une énergie fabuleuse.

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Château Nozières Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie +33 6 80 89 73 89

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English :

Mathieu Boré, singer, pianist and composer, is democratizing jazz, making it popular and affordable once again, while remaining high-quality and generous

L’événement Festival des Vignes LINE UPS Matthieu Boré en quintet Vire-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cahors Vallée du Lot