Informations pratiques

Vire-sur-Lot

Concert en avant-première du festival international Le Temps des Guitares

19 Impasse Triguedina Vire-sur-Lot Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Concert en avant-première du festival Le Temps des Guitares avec Cécile Cardinot & Olivier Bensa.

Concert en avant-première du festival Le Temps des Guitares avec Cécile Cardinot & Olivier Bensa.

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19 Impasse Triguedina Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie +33 5 65 21 30 81 oenotourisme@jlbaldes.com

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English :

Preview concert for the Le Temps des Guitares festival featuring Cécile Cardinot & Olivier Bensa.

L’événement Concert en avant-première du festival international Le Temps des Guitares Vire-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Cahors Vallée du Lot