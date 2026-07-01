Concert en avant-première du festival international Le Temps des Guitares Vire-sur-Lot
vendredi 24 juillet 2026 · Vire-sur-Lot
Informations pratiques
Vire-sur-Lot
Concert en avant-première du festival international Le Temps des Guitares
19 Impasse Triguedina Vire-sur-Lot Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Concert en avant-première du festival Le Temps des Guitares avec Cécile Cardinot & Olivier Bensa.
Concert en avant-première du festival Le Temps des Guitares avec Cécile Cardinot & Olivier Bensa.
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19 Impasse Triguedina Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie +33 5 65 21 30 81 oenotourisme@jlbaldes.com
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English :
Preview concert for the Le Temps des Guitares festival featuring Cécile Cardinot & Olivier Bensa.
L’événement Concert en avant-première du festival international Le Temps des Guitares Vire-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Cahors Vallée du Lot
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