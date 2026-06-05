Festival des Vignes Kocoa & the Sweet Popos en quintet Vire-sur-Lot vendredi 17 juillet 2026.

Vire-sur-Lot

Festival des Vignes Kocoa & the Sweet Popos en quintet

Salle des fêtes Vire-sur-Lot Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Pour sa 12ème édition, le festival des Vignes invite Kocoa & the Sweet Popos, en quintet.

La charismatique chanteuse jamaïcaine KOCOA, désormais installée en France, rayonne sur scène sur un répertoire de vieux rythm'n blues et soul parfois teinté de jazz jamaïcain.

De sa voix puissante, forte de sa profonde expérience depuis son enfance au sein de plusieurs chorales gospel en Jamaïque, et accompagné de main de maître par les Sweet Pops, elle transmet immanquablement sa joie de vivre, son énergie et son enthousiasme au public

Pour sa 12ème édition, le festival des Vignes invite Kocoa & the Sweet Popos, en quintet.

La charismatique chanteuse jamaïcaine KOCOA, désormais installée en France, rayonne sur scène sur un répertoire de vieux rythm'n blues et soul parfois teinté de jazz jamaïcain.

De sa voix puissante, forte de sa profonde expérience depuis son enfance au sein de plusieurs chorales gospel en Jamaïque, et accompagné de main de maître par les Sweet Pops, elle transmet immanquablement sa joie de vivre, son énergie et son enthousiasme au public. Une nouvelle pépite à découvrir.

Les musiciens Kocoa, chant ; Stéphane Barral, contrebasse ; Gaël Petetin, batterie ; François Sabin, piano ; Mathias Luszpinski , saxophone ténor.

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Salle des fêtes Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie +33 6 80 89 73 89

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English :

For its 12th edition, the Festival des Vignes invites Kocoa & the Sweet Popos, in quintet.

The charismatic Jamaican singer KOCOA, now settled in France, shines on stage with a repertoire of old rhythm'n blues and soul sometimes tinged with Jamaican jazz.

With her powerful voice, her deep experience since childhood in several gospel choirs in Jamaica, and masterfully accompanied by the Sweet Pops, she inevitably transmits her joie de vivre, energy and enthusiasm to the audience

L’événement Festival des Vignes Kocoa & the Sweet Popos en quintet Vire-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cahors Vallée du Lot