Vire-sur-Lot

Closmose Festival au Clos Triguedina

Les Poujols Vire-sur-Lot Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le 18 juillet 2026, le Clos Triguedina se transforme à nouveau en terrain de jeu entre musique, vin, food et coucher de soleil.

Le 18 juillet 2026, le Clos Triguedina se transforme à nouveau en terrain de jeu entre musique, vin, food et coucher de soleil.

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Les Poujols Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie +33 5 65 21 30 81 oenotourisme@jlbaldes.com

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English :

On July 18, 2026, the Clos Triguedina is once again transformed into a playground of music, wine, food and sunset.

L’événement Closmose Festival au Clos Triguedina Vire-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Cahors Vallée du Lot