Closmose Festival au Clos Triguedina Vire-sur-Lot
Closmose Festival au Clos Triguedina Vire-sur-Lot samedi 18 juillet 2026.
Vire-sur-Lot
Closmose Festival au Clos Triguedina
Les Poujols Vire-sur-Lot Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le 18 juillet 2026, le Clos Triguedina se transforme à nouveau en terrain de jeu entre musique, vin, food et coucher de soleil.
Le 18 juillet 2026, le Clos Triguedina se transforme à nouveau en terrain de jeu entre musique, vin, food et coucher de soleil.
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Les Poujols Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie +33 5 65 21 30 81 oenotourisme@jlbaldes.com
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English :
On July 18, 2026, the Clos Triguedina is once again transformed into a playground of music, wine, food and sunset.
L’événement Closmose Festival au Clos Triguedina Vire-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Cahors Vallée du Lot
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