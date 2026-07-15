50 ans de Probus au Clos Triguedina Vire-sur-Lot
samedi 3 octobre 2026 · Vire-sur-Lot
Informations pratiques
Vire-sur-Lot
50 ans de Probus au Clos Triguedina
19 impasse Triguedina Vire-sur-Lot Lot
Tarif : 80 – 80 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Venez fêter les 50 ans de la cuvée d'exception Probus !
Venez fêter les 50 ans de la cuvée d'exception Probus !
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19 impasse Triguedina Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie +33 5 65 21 30 81 oenotourisme@jlbaldes.com
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English :
Come celebrate the 50th anniversary of the exceptional Probus vintage!
L’événement 50 ans de Probus au Clos Triguedina Vire-sur-Lot a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Cahors Vallée du Lot
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