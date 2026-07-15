Informations pratiques

Vire-sur-Lot

50 ans de Probus au Clos Triguedina

19 impasse Triguedina Vire-sur-Lot Lot

Tarif : 80 – 80 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Venez fêter les 50 ans de la cuvée d'exception Probus !

Venez fêter les 50 ans de la cuvée d'exception Probus !

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19 impasse Triguedina Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie +33 5 65 21 30 81 oenotourisme@jlbaldes.com

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English :

Come celebrate the 50th anniversary of the exceptional Probus vintage!

L’événement 50 ans de Probus au Clos Triguedina Vire-sur-Lot a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Cahors Vallée du Lot