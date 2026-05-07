Concert en duo Didi & Sly Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Monflanquin

Concert en duo Didi & Sly

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Didi fait du guitare/voix/grosse caisse et adapte à sa sauce des chansons qui lui plaisent du répertoire des sixties/disco jusqu’à aujourd’hui en passant par les eighties.

Sly, fait du live looping avec un sampleur, une guitare et du beat box.

Réservation conseillée.

Elle, Didi, fait du guitare/voix/grosse caisse et adapte à sa sauce des chansons qui lui plaisent du répertoire des sixties/disco (Abba, Donna Summer, Nancy Sinatra,…) jusqu’à aujourd’hui (Jain, M, Christine and the Queens, Bigflo et Oli, Clara Luciani…) en passant par les eighties (Daho, Communards, Cindy Lauper,…).

Lui, Sly, fait du live looping avec un sampleur, une guitare et du beat box, il reprend des standards du répertoire pop rock international en reggae dansant (Nirvana, Mickael Jackson, white stripes, Daft Punk…). Une voix suave et du groove.

Didi et Sly partagent la scène pour un dernier set festif et entraînant.

Réservation conseillée. .

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85

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English : Concert en duo Didi & Sly

Didi plays guitar/vocals/guitar drums and adapts songs to his own taste: from the sixties/disco repertoire through the eighties to the present day.

Sly does live looping with a sampler, guitar and beat box.

Reservations recommended.

L’événement Concert en duo Didi & Sly Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Bastides