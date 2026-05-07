Concert en duo Didi & Sly Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin
Concert en duo Didi & Sly Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin mardi 28 juillet 2026.
Monflanquin
Concert en duo Didi & Sly
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Didi fait du guitare/voix/grosse caisse et adapte à sa sauce des chansons qui lui plaisent du répertoire des sixties/disco jusqu’à aujourd’hui en passant par les eighties.
Sly, fait du live looping avec un sampleur, une guitare et du beat box.
Réservation conseillée.
Elle, Didi, fait du guitare/voix/grosse caisse et adapte à sa sauce des chansons qui lui plaisent du répertoire des sixties/disco (Abba, Donna Summer, Nancy Sinatra,…) jusqu’à aujourd’hui (Jain, M, Christine and the Queens, Bigflo et Oli, Clara Luciani…) en passant par les eighties (Daho, Communards, Cindy Lauper,…).
Lui, Sly, fait du live looping avec un sampleur, une guitare et du beat box, il reprend des standards du répertoire pop rock international en reggae dansant (Nirvana, Mickael Jackson, white stripes, Daft Punk…). Une voix suave et du groove.
Didi et Sly partagent la scène pour un dernier set festif et entraînant.
Réservation conseillée. .
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert en duo Didi & Sly
Didi plays guitar/vocals/guitar drums and adapts songs to his own taste: from the sixties/disco repertoire through the eighties to the present day.
Sly does live looping with a sampler, guitar and beat box.
Reservations recommended.
L’événement Concert en duo Didi & Sly Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Monflanquin (Lot-et-Garonne)
- Atelier chasse aux photos Place Balségur Monflanquin 13 mai 2026
- Soirée Karaoké Restaurant La Marmaille Monflanquin 15 mai 2026
- Jam Session scène ouverte Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin 15 mai 2026
- Trail des Plus Beaux Villages de France du Lot et Garonne 2ème édition Monflanquin 16 mai 2026
- Vente de livres Rue Sainte Marie Monflanquin 16 mai 2026