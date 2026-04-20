Concert en Duo Jazz, musiques de rencontre. De la France à l’Amérique par Claire Benoit SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan

Concert en Duo Jazz, musiques de rencontre. De la France à l’Amérique par Claire Benoit

SAINT-LARY-SOULAN Jardin des thermes Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 17:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Concert en duo Jazz, Musiques de rencontre. De la France à l’Amérique par Claire Benoit.

Gratuit. Devant les Thermes. .

SAINT-LARY-SOULAN Jardin des thermes Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Duo concert Jazz, Musiques de rencontre. From France to America by Claire Benoit.

L’événement Concert en Duo Jazz, musiques de rencontre. De la France à l’Amérique par Claire Benoit Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-17 par OT de St Lary|CDT65