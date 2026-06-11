Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert en duo Roxane Rajic & Clarice Calvo Pinsolle Basalt Rennes

Concert en duo Roxane Rajic & Clarice Calvo Pinsolle Basalt Rennes

Concert en duo Roxane Rajic & Clarice Calvo Pinsolle Basalt Rennes samedi 20 juin 2026.

Lieu : Basalt

Adresse : La Longère - 66-68 canal saint-martin

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Concert en duo Roxane Rajic & Clarice Calvo Pinsolle Basalt Rennes Samedi 20 juin, 17h00 Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de l’exposition « Le complexe des flûtes sacrées », Clarice Calvo Pinsolle & Roxane Rajic proposent un concert en duo en écho à l’exposition présentée à Basalt.

Dans la cadre de sa saison 2026 dédiée aux aérophones et artistes utilisant des dispositifs de soufflerie, Basalt propose une exposition autour de la flûte.
Dans le cadre de l’exposition « Le complexe des flûtes sacrées », Clarice Calvo Pinsolle & Roxane Rajic proposent un concert en duo avec des éléments issues de leurs oeuvres en céramique qui font écho à l’exposition présentée à Basalt jusqu’au 2 août.
Exposition du 19 juin au 2 août
Ouvert du mercredi au samedi de 14h00 à 18h00
Entrée libre et gratuite
Dans le cadre d’Exporama 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-20T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-20T18:00:00.000+02:00

1
 publics@basalt.bzh

Basalt La Longère – 66-68 canal saint-martin Nord – Saint-Martin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)