Concert en duo Roxane Rajic & Clarice Calvo Pinsolle Basalt Rennes
Concert en duo Roxane Rajic & Clarice Calvo Pinsolle Basalt Rennes samedi 20 juin 2026.
Concert en duo Roxane Rajic & Clarice Calvo Pinsolle Basalt Rennes Samedi 20 juin, 17h00 Ille-et-Vilaine
Dans le cadre de l’exposition « Le complexe des flûtes sacrées », Clarice Calvo Pinsolle & Roxane Rajic proposent un concert en duo en écho à l’exposition présentée à Basalt.
Dans la cadre de sa saison 2026 dédiée aux aérophones et artistes utilisant des dispositifs de soufflerie, Basalt propose une exposition autour de la flûte.
Dans le cadre de l’exposition « Le complexe des flûtes sacrées », Clarice Calvo Pinsolle & Roxane Rajic proposent un concert en duo avec des éléments issues de leurs oeuvres en céramique qui font écho à l’exposition présentée à Basalt jusqu’au 2 août.
Exposition du 19 juin au 2 août
Ouvert du mercredi au samedi de 14h00 à 18h00
Entrée libre et gratuite
Dans le cadre d’Exporama 2026.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-20T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-20T18:00:00.000+02:00
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publics@basalt.bzh
Basalt La Longère – 66-68 canal saint-martin Nord – Saint-Martin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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