Concert en duo Roxane Rajic & Clarice Calvo Pinsolle Basalt Rennes Samedi 20 juin, 17h00 Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de l’exposition « Le complexe des flûtes sacrées », Clarice Calvo Pinsolle & Roxane Rajic proposent un concert en duo en écho à l’exposition présentée à Basalt.

Dans la cadre de sa saison 2026 dédiée aux aérophones et artistes utilisant des dispositifs de soufflerie, Basalt propose une exposition autour de la flûte.

Dans le cadre de l’exposition « Le complexe des flûtes sacrées », Clarice Calvo Pinsolle & Roxane Rajic proposent un concert en duo avec des éléments issues de leurs oeuvres en céramique qui font écho à l’exposition présentée à Basalt jusqu’au 2 août.

Exposition du 19 juin au 2 août

Ouvert du mercredi au samedi de 14h00 à 18h00

Entrée libre et gratuite

Dans le cadre d’Exporama 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-20T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-20T18:00:00.000+02:00

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publics@basalt.bzh

Basalt La Longère – 66-68 canal saint-martin Nord – Saint-Martin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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