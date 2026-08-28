Concert Ensemble Ergaster Jazz Espace culturel des Avrils Saint-Mihiel
samedi 3 octobre 2026 · Espace culturel des Avrils · Saint-Mihiel
Informations pratiques
Saint-Mihiel
Concert Ensemble Ergaster Jazz
Espace culturel des Avrils Avenue du Général De Gaulle Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
L’ensemble Ergaster Jazz est un trio formé du clarinettiste Renaud Rusé, accompagné d’un guitariste et d’un contrebassiste.
Il vous propose un répertoire alliant la tradition des standards du jazz et une grande part de compositions personnelles et originales. Une musique qui allie énergie musclée des rythmes groove et ambiance intimiste d’un jazz de chambre raffiné. Ces 3 musiciens, exigeants et dynamiques, en perpétuelle connexion, font preuve d’une énergie communicative qui vous séduira.
Tarif 10 €/personne gratuit jeune 18 ans et élèves du conservatoire.Tout public
10 .
Espace culturel des Avrils Avenue du Général De Gaulle Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est apeac@sfr.fr
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English :
The Ergaster Jazz ensemble is a trio led by clarinetist Renaud Rusé, accompanied by a guitarist and a double bassist.
They offer a repertoire that combines traditional jazz standards with a large selection of original compositions. Their music blends the powerful energy of groovy rhythms with the intimate atmosphere of refined chamber jazz. These three demanding and dynamic musicians, in constant harmony with one another, exude a contagious energy that will captivate you.
Price: 10 € per person—free for youth under 18 and conservatory students.
L’événement Concert Ensemble Ergaster Jazz Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE
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