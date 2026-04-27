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Concert ensemble vocal Babel canto Eglise Arras-en-Lavedan

Concert ensemble vocal Babel canto Eglise Arras-en-Lavedan lundi 27 avril 2026.

Lieu : Eglise

Adresse : ARRAS-EN-LAVEDAN

Ville : 65400 Arras-en-Lavedan

Département : Hautes-Pyrénées

Début : lundi 27 avril 2026

Fin : lundi 27 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Arras-en-Lavedan

Concert ensemble vocal Babel canto

Eglise ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 20:00:00
fin : 2026-04-27

Date(s) :
2026-04-27

Retrouvez au sein de l’église d’Arras, le chœur de chambre mixte toulousain Babel Canto, pour une soirée musicale haute en couleurs !

Passionnés par le chant a cappella, l’ensemble construit son identité au travers de la diversité de son répertoire en rendant hommage aux chants traditionnels d’Europe, d’Amérique Latine, ou des États-Unis pour n’évoquer que les principaux.

Mais le chœur s’autorise aussi toutes les époques musicales et tous les styles de la Renaissance (Clément Janequin) à nos jours (Queen, Cohen, Glover, Disney…).   .

Eglise ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00 

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English :

L’événement Concert ensemble vocal Babel canto Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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