Arras-en-Lavedan

Concert ensemble vocal Babel canto

Eglise ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 20:00:00

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

Retrouvez au sein de l’église d’Arras, le chœur de chambre mixte toulousain Babel Canto, pour une soirée musicale haute en couleurs !

Passionnés par le chant a cappella, l’ensemble construit son identité au travers de la diversité de son répertoire en rendant hommage aux chants traditionnels d’Europe, d’Amérique Latine, ou des États-Unis pour n’évoquer que les principaux.

Mais le chœur s’autorise aussi toutes les époques musicales et tous les styles de la Renaissance (Clément Janequin) à nos jours (Queen, Cohen, Glover, Disney…). .

Eglise ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

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English :

L’événement Concert ensemble vocal Babel canto Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65