Concert ensemble vocal Babel canto Eglise Arras-en-Lavedan
Concert ensemble vocal Babel canto Eglise Arras-en-Lavedan lundi 27 avril 2026.
Arras-en-Lavedan
Concert ensemble vocal Babel canto
Eglise ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 20:00:00
fin : 2026-04-27
Date(s) :
2026-04-27
Retrouvez au sein de l’église d’Arras, le chœur de chambre mixte toulousain Babel Canto, pour une soirée musicale haute en couleurs !
Passionnés par le chant a cappella, l’ensemble construit son identité au travers de la diversité de son répertoire en rendant hommage aux chants traditionnels d’Europe, d’Amérique Latine, ou des États-Unis pour n’évoquer que les principaux.
Mais le chœur s’autorise aussi toutes les époques musicales et tous les styles de la Renaissance (Clément Janequin) à nos jours (Queen, Cohen, Glover, Disney…). .
Eglise ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
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English :
L’événement Concert ensemble vocal Babel canto Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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