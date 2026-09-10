Concert ensemble Vocalys 30 ans, Église Saint-Junien, Nouaillé-Maupertuis

Informations pratiques

Concert ensemble Vocalys 30 ans Samedi 19 septembre, 18h30 Église Saint-Junien Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Créé en 1995 par Olivier Lassagne, son chef de chœur, cet ensemble réunit une vingtaine de chanteurs amateurs passionnés par le patrimoine musical ancien, du Moyen Âge à la Renaissance. Les choristes explorent également, à l’occasion, un répertoire plus contemporain.

Vêtus de costumes, ils partagent avec le public le plaisir de faire découvrir des airs parfois méconnus.

Venez célébrer avec eux les 30 ans de Vocalys.

Église Saint-Junien Rue de l’abbaye, 86340 Nouaillé-Maupertuis Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine L’abbaye est fondée au VIIe siècle. Au début du IXe siècle, l’abbé Godelin fait construire une nouvelle église dotée d’une crypte pour recevoir le tombeau de Saint-Junien (ou Saint-Julien), fondateur du monastère poitevin de Marié-Lévescault. La translation des reliques a lieu en 830. Au XIe siècle, l’abbaye devient riche et puissante grâce à la générosité de ses hauts bienfaiteurs. Elle connaît alors son apogée. Découvrez cette église médiévale classée au titre des Monuments historiques. Possibilité d’accès PMR.

Créé en 1995 par Olivier Lassagne, son chef de chœur, cet ensemble est constitué d’une vingtaine de chanteurs amateurs, passionnés par le patrimoine de musique ancienne allant du Moyen âge à la ils à…

©N1356