Concerts à l’abbaye, Abbaye de Nouaillé, Nouaillé-Maupertuis

Informations pratiques

Concerts à l’abbaye Samedi 19 septembre, 11h00, 15h30 Abbaye de Nouaillé Vienne

Gratuit. Sur réservation. Limité à 40 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:40:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:10:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, deux concerts de musique classique feront résonner la galerie du dortoir des moines, un écrin acoustique rare particulièrement adapté à la musique de chambre.

Un quatuor à cordes de l’Orchestre des Champs-Élysées, formation de renommée internationale, interprétera un programme d’environ 40 minutes, conçu pour dialoguer avec le lieu et son histoire.

Pour les visiteurs qui le souhaitent, chaque concert pourra être prolongé par une visite commentée de l’aile des moines, à la découverte de son architecture et du quotidien de la communauté qui vécut entre ces murs.

Un moment suspendu, où patrimoine et musique se répondent.

Abbaye de Nouaillé 13 rue de l’abbaye, 86340 Nouaillé-Maupertuis Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0644115745 [{« type »: « phone », « value »: « 0644115745 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.abbayenouaille.fr/evenements »}, {« type »: « email », « value »: « Contact@abbayenouaille.fr »}] L’abbaye bénédictine de Nouaillé a été fondée au VIIe siècle. Reconstruite aux XIe et XIIe siècles, elle a été fortifiée à partir du XIVe siècle. En 1356, la bataille de Poitiers se déroule sur son territoire. Eprouvée par la guerre de cent ans puis par les guerres de religions, elle connaît un renouveau spirituel et matériel à partir du XVIIe siècle qui favorise une ambitieuse reconstruction des bâtiments monastiques entre 1730 et 1750. En partie détruite après sa vente comme bien national sous la Révolution, la grande aile sud et ses dépendances, restaurées pour servir d’habitation, offrent des volumes voûtés majestueux.

La cour d’honneur et les pièces de réception seront montrées au public pour la première fois, avec un éclairage historique « aux chandelles » dans la soirée du samedi. Nouaillé-Maupertuis est d’un accès facile en voiture, à 10km au sud-est de Poitiers. Parkings publics à proximité.

Concerts à l’abbaye

©Frédéric Didier