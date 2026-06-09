Concert ENTRE de Lucile Marsac Festival de Bouche à Oreille Amphithéâtre MCP Parthenay samedi 25 juillet 2026.

Parthenay

Concert ENTRE de Lucile Marsac Festival de Bouche à Oreille

Amphithéâtre MCP 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 17:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Avec ENTRE, son premier concert solo, Lucile Marsac propose une plongée intime dans un univers sonore en mouvement, où se rencontrent musiques traditionnelles, expérimentales et improvisées.

S’appuyant sur des collectages occitans et poitevins, elle s’imprègne de ces répertoires pour les faire résonner autrement, à travers une approche modale et micro-tonale, riche en ornementations, variations et élans improvisés.

Pensé comme un terrain de jeu et de recherche, ENTRE ouvre des espaces de liberté, de frottements et de surprises, où l’écoute se renouvelle sans cesse et où la création se déploie au présent.

Lucile Marsac Quinton, violon, chant, tambourin à cordes, pieds, préparations .

Amphithéâtre MCP 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert ENTRE de Lucile Marsac Festival de Bouche à Oreille

L’événement Concert ENTRE de Lucile Marsac Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Parthenay Gâtine