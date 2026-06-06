Escape game Les Templiers, dernier rempart du roi RDV au CIAP Parthenay
Escape game Les Templiers, dernier rempart du roi RDV au CIAP Parthenay mercredi 8 juillet 2026.
Parthenay
Escape game Les Templiers, dernier rempart du roi
RDV au CIAP 28 Rue du Château Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-08
Au coeur du quartier médiéval…
Le roi d’Angleterre Richard Cœur de Lion part de Parthenay pour aller en croisade. Les Templiers ont mis la main sur des documents compromettants. La vie du roi est en danger et des pièges l’attendent sur la route. Saurez-vous démasquer les comploteurs et épargner la vie du roi ?
En équipe de 3 à 6 personnes, vous aurez une heure pour sauver Richard Cœur de Lion !
Faites appel à votre logique et votre esprit d’équipe pour réussir pour cette importante mission. La vie du roi en dépend !
À vous de jouer !
Renseignements et réservations
– Âge minimum 16 ans sans accompagnateur, et 12 ans avec accompagnateur
– Équipe de 2 à 6 personnes
– Réservation obligatoire par téléphone. .
RDV au CIAP 28 Rue du Château Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 24 24
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English : Escape game Les Templiers, dernier rempart du roi
L’événement Escape game Les Templiers, dernier rempart du roi Parthenay a été mis à jour le 2026-06-06 par CC Parthenay Gâtine
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