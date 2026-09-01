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AGENDA · Langeac

Concert. ERDÖWSKY, un duo qui décoiffe. café librairie grenouille Langeac

samedi 12 septembre 2026 · café librairie grenouille · Langeac

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
café librairie grenouille
Adresse
2 place de la halle
Ville
43300 Langeac
Département
Haute-Loire
Tarif

Langeac

Concert. ERDÖWSKY, un duo qui décoiffe.

café librairie grenouille 2 place de la halle Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Folk sauvage. C’est de la Folk nomade, de la musique du monde en français, de la musique improvisée qui flirte avec le blues et le rock primaire…
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café librairie grenouille 2 place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02  grenouillecafe@gmail.com

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English :

Wild folk. It’s nomadic folk, world music in French, improvised music that flirts with the blues and raw rock…

L’événement Concert. ERDÖWSKY, un duo qui décoiffe. Langeac a été mis à jour le 2026-08-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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