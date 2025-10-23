Section Marche et Découvertes | Jacquemart Langeac
Section Marche et Découvertes | Jacquemart Langeac mardi 1 septembre 2026.
Langeac
Section Marche et Découvertes | Jacquemart
L’île d’Amour Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-01 13:15:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-09-01
La section Marche et Découvertes du Jacquemart propose des sorties les vendredis, rendez-vous 13h15 au parking de l’île d’Amour. Voiture nécessaire pour rallier le point de départ (co-voiturage).
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L’île d’Amour Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 32 92 12 topc75020@orange.fr
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English :
The Jacquemart Marche et Découvertes section organizes outings on Fridays, meeting at 1:15pm at the Île d’Amour parking lot. You’ll need your own car to get to the starting point (car pooling).
L’événement Section Marche et Découvertes | Jacquemart Langeac a été mis à jour le 2025-10-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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