UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Langeac

Brunelle et Léon, duo musiques sans frontières Place de la Halle Langeac

lundi 10 août 2026 · Place de la Halle · Langeac

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Place de la Halle
Adresse
Café grenouille
Ville
43300 Langeac
Département
Haute-Loire
Tarif

Langeac

Brunelle et Léon, duo musiques sans frontières

Place de la Halle Café grenouille Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 20:30:00
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10

Brunelle et Léon, duo de musiques sans frontières. Deux voix, une guitare et une contrebasse, des adaptations de musiques dans de nombreux styles et provenances.
  .

Place de la Halle Café grenouille Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02  grenouillecafe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Brunelle and Léon, a musical duo without borders. Two voices, a guitar, and a double bass, performing adaptations of music from a wide range of styles and origins.

L’événement Brunelle et Léon, duo musiques sans frontières Langeac a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

À voir aussi à Langeac (Haute-Loire)