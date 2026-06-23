Brunelle et Léon, duo musiques sans frontières Place de la Halle Langeac
lundi 10 août 2026 · Place de la Halle · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Brunelle et Léon, duo musiques sans frontières
Place de la Halle Café grenouille Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 20:30:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Brunelle et Léon, duo de musiques sans frontières. Deux voix, une guitare et une contrebasse, des adaptations de musiques dans de nombreux styles et provenances.
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Place de la Halle Café grenouille Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com
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English :
Brunelle and Léon, a musical duo without borders. Two voices, a guitar, and a double bass, performing adaptations of music from a wide range of styles and origins.
L’événement Brunelle et Léon, duo musiques sans frontières Langeac a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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