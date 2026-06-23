Brunelle et Léon, duo musiques sans frontières Place de la Halle Langeac

Informations pratiques

Langeac

Brunelle et Léon, duo musiques sans frontières

Place de la Halle Café grenouille Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 20:30:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Brunelle et Léon, duo de musiques sans frontières. Deux voix, une guitare et une contrebasse, des adaptations de musiques dans de nombreux styles et provenances.

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Place de la Halle Café grenouille Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

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English :

Brunelle and Léon, a musical duo without borders. Two voices, a guitar, and a double bass, performing adaptations of music from a wide range of styles and origins.

L’événement Brunelle et Léon, duo musiques sans frontières Langeac a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier