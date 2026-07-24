Souvenir Pierre Chany Langeac
dimanche 9 août 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Souvenir Pierre Chany
HALLE DES SPORTS Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 13:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Départ Hall des sports. 13h30 ACCESS 1,2,3 et 4 / 15h30 OPEN 1,2 et 3. Plus d’informations sur unioncyclistelepuy.com
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HALLE DES SPORTS Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes secretariat.general@ville-langeac.com
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English :
Start at the Sports Hall. 1:30 p.m. ACCESS 1, 2, 3, and 4 / 3:30 p.m. OPEN 1, 2, and 3. For more information, visit unioncyclistelepuy.com
L’événement Souvenir Pierre Chany Langeac a été mis à jour le 2026-07-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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