AGENDA · Langeac
Bal Gratuit Langeac
vendredi 31 juillet 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Bal Gratuit
quai Voltaire Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Bal gratuit avec Folly Night, structures gonflables pour les enfants et repas grillades/frites.
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quai Voltaire Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mc.hautallier@gmail.com
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English :
Free dance party with Folly Night, inflatable attractions for kids, and a barbecue and fries meal.
L’événement Bal Gratuit Langeac a été mis à jour le 2026-07-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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