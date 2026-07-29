Informations pratiques

Langeac

Bal Gratuit

quai Voltaire Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Bal gratuit avec Folly Night, structures gonflables pour les enfants et repas grillades/frites.

.

quai Voltaire Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mc.hautallier@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free dance party with Folly Night, inflatable attractions for kids, and a barbecue and fries meal.

L’événement Bal Gratuit Langeac a été mis à jour le 2026-07-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier