Marché de l’artisanat & des métiers d’art

boulevard Charles de Gaulle Langeac Haute-Loire

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

2026-07-29

Marché de l’artisanat & des métiers d’art à Langeac organisé par Loz’arts Auvergne.

boulevard Charles de Gaulle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10

Arts & crafts market in Langeac organized by Loz’arts Auvergne.

L’événement Marché de l’artisanat & des métiers d’art Langeac a été mis à jour le 2026-02-17 par Communauté de communes des rives Haut-Allier