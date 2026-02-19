Marché de l’artisanat & des métiers d’art Langeac
Marché de l’artisanat & des métiers d’art Langeac mercredi 29 juillet 2026.
Marché de l’artisanat & des métiers d’art
boulevard Charles de Gaulle Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Marché de l’artisanat & des métiers d’art à Langeac organisé par Loz’arts Auvergne.
.
boulevard Charles de Gaulle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Arts & crafts market in Langeac organized by Loz’arts Auvergne.
L’événement Marché de l’artisanat & des métiers d’art Langeac a été mis à jour le 2026-02-17 par Communauté de communes des rives Haut-Allier