Grand Prix de pétanque La pétanque langeadoise (Association) Langeac

Langeac

Grand Prix de pétanque

La pétanque langeadoise (Association) Ile d’amour Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 08:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Grand Prix de pétanque de Langeac avec concours en triplettes par poules (limité à 64 triplettes ) + concours B. De nombreuse récompenses à gagner.

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La pétanque langeadoise (Association) Ile d’amour Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 15 31

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English :

Grand Prix de pétanque de Langeac with triplet competition in pools (limited to 64 triplets) + B competition. Numerous prizes to be won.

L’événement Grand Prix de pétanque Langeac a été mis à jour le 2026-04-18 par Communauté de communes des rives Haut-Allier