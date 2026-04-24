Grand Prix de pétanque La pétanque langeadoise (Association) Langeac
Grand Prix de pétanque La pétanque langeadoise (Association) Langeac samedi 20 juin 2026.
Langeac
Grand Prix de pétanque
La pétanque langeadoise (Association) Ile d’amour Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 08:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Grand Prix de pétanque de Langeac avec concours en triplettes par poules (limité à 64 triplettes ) + concours B. De nombreuse récompenses à gagner.
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La pétanque langeadoise (Association) Ile d’amour Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 15 31
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English :
Grand Prix de pétanque de Langeac with triplet competition in pools (limited to 64 triplets) + B competition. Numerous prizes to be won.
L’événement Grand Prix de pétanque Langeac a été mis à jour le 2026-04-18 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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