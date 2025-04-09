Soirée du 14 juillet Langeac
Soirée du 14 juillet Langeac mardi 14 juillet 2026.
Langeac
Soirée du 14 juillet
Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Soirée du 14 juillet avec au programme repas/concert avec le groupe Les Insomniaques , feux d’artifices et bal disco! Buvette et restauration sur place.
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Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10 animation@ville-langeac.com
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English :
July 14th evening with dinner/concert with the group Les Insomniaques , fireworks and disco ball! Refreshments and catering on site.
L’événement Soirée du 14 juillet Langeac a été mis à jour le 2025-04-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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