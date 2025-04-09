Langeac

Soirée du 14 juillet

Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Soirée du 14 juillet avec au programme repas/concert avec le groupe Les Insomniaques , feux d’artifices et bal disco! Buvette et restauration sur place.

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Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10 animation@ville-langeac.com

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English :

July 14th evening with dinner/concert with the group Les Insomniaques , fireworks and disco ball! Refreshments and catering on site.

L’événement Soirée du 14 juillet Langeac a été mis à jour le 2025-04-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier