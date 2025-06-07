Vide Grenier | Langeac Langeac
Vide Grenier | Langeac Langeac mardi 14 juillet 2026.
Langeac
Vide Grenier | Langeac
Ile d’Amour Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 08:00:00
fin : 2026-07-14 17:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Vide-grenier organisé par la FNATH à l’île d’amour de Langeac avec buvette et petite restauration sur place. Inscription à compter du 13/06 au 06 03 46 13 61 ou 06 24 60 81 00.
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Ile d’Amour Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 46 13 61 fnathsectionlangeac@gmail.com
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English :
Garage sale organized by FNATH at Langeac’s Ile d’Amour, with refreshments and snacks on site. Registration from 13/06 on 06 03 46 13 61 or 06 24 60 81 00.
L’événement Vide Grenier | Langeac Langeac a été mis à jour le 2025-06-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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