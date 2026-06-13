Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tournée tracteur | Langeac Langeac

Tournée tracteur | Langeac Langeac lundi 6 juillet 2026.

Adresse : Place de la halle

Ville : 43300 Langeac

Département : Haute-Loire

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Langeac

Tournée tracteur | Langeac

Place de la halle Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 21:00:00
fin : 2026-07-06

Date(s) :
2026-07-06

le collectif de musiciens Le Mange-Minutes vous invite à les retrouver sur leur Tournée Tracteur à Siaugues Sainte Marie, St Arcons d’Allier, Langeac, Chilhac… Spectacle unique chaque soir.
  .

Place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02  grenouillecafe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The musical collective Le Mange-Minutes invites you to join them on their Tracteur tour in Siaugues Sainte Marie, St Arcons d’Allier, Langeac, Chilhac… A unique show every night.

L’événement Tournée tracteur | Langeac Langeac a été mis à jour le 2026-06-13 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

À voir aussi à Langeac (Haute-Loire)