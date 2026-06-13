Tournée tracteur | Langeac Langeac
Tournée tracteur | Langeac Langeac lundi 6 juillet 2026.
Langeac
Tournée tracteur | Langeac
Place de la halle Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 21:00:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
le collectif de musiciens Le Mange-Minutes vous invite à les retrouver sur leur Tournée Tracteur à Siaugues Sainte Marie, St Arcons d’Allier, Langeac, Chilhac… Spectacle unique chaque soir.
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Place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com
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English :
The musical collective Le Mange-Minutes invites you to join them on their Tracteur tour in Siaugues Sainte Marie, St Arcons d’Allier, Langeac, Chilhac… A unique show every night.
L’événement Tournée tracteur | Langeac Langeac a été mis à jour le 2026-06-13 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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