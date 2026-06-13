Langeac

Tournée tracteur | Langeac

Place de la halle Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 21:00:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

le collectif de musiciens Le Mange-Minutes vous invite à les retrouver sur leur Tournée Tracteur à Siaugues Sainte Marie, St Arcons d’Allier, Langeac, Chilhac… Spectacle unique chaque soir.

.

Place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The musical collective Le Mange-Minutes invites you to join them on their Tracteur tour in Siaugues Sainte Marie, St Arcons d’Allier, Langeac, Chilhac… A unique show every night.

L’événement Tournée tracteur | Langeac Langeac a été mis à jour le 2026-06-13 par Communauté de communes des rives Haut-Allier