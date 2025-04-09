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Bal des Pompiers | Langeac Langeac

Bal des Pompiers | Langeac Langeac samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Place de la Liberté

Ville : 43300 Langeac

Département : Haute-Loire

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Langeac

Bal des Pompiers | Langeac

Place de la Liberté Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Bal des Pompiers à partir de 18h avec repas et soirée disco animé par Disco Sandy sur la Place de la Liberté avec buvette et restauration sur place.
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Place de la Liberté Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 07 33 

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English :

Firefighters’ Ball from 6pm with dinner and disco party hosted by Disco Sandy on Place de la Liberté, with refreshments and catering on site.

L’événement Bal des Pompiers | Langeac Langeac a été mis à jour le 2025-04-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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