Bal des Pompiers | Langeac Langeac
Bal des Pompiers | Langeac Langeac samedi 11 juillet 2026.
Langeac
Bal des Pompiers | Langeac
Place de la Liberté Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Bal des Pompiers à partir de 18h avec repas et soirée disco animé par Disco Sandy sur la Place de la Liberté avec buvette et restauration sur place.
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Place de la Liberté Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 07 33
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English :
Firefighters’ Ball from 6pm with dinner and disco party hosted by Disco Sandy on Place de la Liberté, with refreshments and catering on site.
L’événement Bal des Pompiers | Langeac Langeac a été mis à jour le 2025-04-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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