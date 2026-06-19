Marché de producteurs | Langeac Langeac
lundi 6 juillet 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Marché de producteurs | Langeac
quai Voltaire Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-06 18:00:00
fin : 2026-08-30 21:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Tous les lundis soir de Juillet et Août !
Légumes, miels et pains d’épices, fromages de chèvre et vache, savons artisanaux, pains, pâtisseries, glaces, confitures…
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quai Voltaire Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes secretariat.general@ville-langeac.com
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English :
Every Monday evening in July and August!
Vegetables, honey, and gingerbread; goat and cow cheeses; handmade soaps; breads; pastries; ice cream; jams…
L’événement Marché de producteurs | Langeac Langeac a été mis à jour le 2026-06-19 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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