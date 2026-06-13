Langeac

Tournée tracteur | Boissières, Siaugues Ste Marie

BOISSIERES Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

18 h animations pour enfants 19h repas (réservation par mail mangeminutes@gmail.com 21h spectacle

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BOISSIERES Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mairie.siauguestemarie@wanadoo.fr

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English :

6:00 p.m.: Children’s activities 7:00 p.m.: Dinner (reservations by email at mangeminutes@gmail.com) 9:00 p.m.: Show

L’événement Tournée tracteur | Boissières, Siaugues Ste Marie Langeac a été mis à jour le 2026-06-13 par Communauté de communes des rives Haut-Allier