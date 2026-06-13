Tournée tracteur | Boissières, Siaugues Ste Marie Langeac
Tournée tracteur | Boissières, Siaugues Ste Marie Langeac vendredi 3 juillet 2026.
Langeac
Tournée tracteur | Boissières, Siaugues Ste Marie
BOISSIERES Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
18 h animations pour enfants 19h repas (réservation par mail mangeminutes@gmail.com 21h spectacle
.
BOISSIERES Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mairie.siauguestemarie@wanadoo.fr
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English :
6:00 p.m.: Children’s activities 7:00 p.m.: Dinner (reservations by email at mangeminutes@gmail.com) 9:00 p.m.: Show
L’événement Tournée tracteur | Boissières, Siaugues Ste Marie Langeac a été mis à jour le 2026-06-13 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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