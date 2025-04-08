Langeac

Fête de Saint-Gal

Champ de fête Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-04

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-04

Fête de Saint-Gal à Langeac avec au programme, concerts avec artistes et DJ de renommée nationale, attractions, fête foraine, animations dans la ville avec défilés, cortèges, bandas pendant 3 jours. Programme à venir…

.

Champ de fête Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 44 89 27 simcasensation@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fête de Saint-Gal in Langeac with concerts by nationally-renowned artists and DJs, attractions, funfair, entertainment in the town with parades, processions and bandas for 3 days. Program to come…

L’événement Fête de Saint-Gal Langeac a été mis à jour le 2025-04-08 par Communauté de communes des rives Haut-Allier