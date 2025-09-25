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Club 65 | Visite chez un artisan surprise Place de la Favière Langeac

Club 65 | Visite chez un artisan surprise Place de la Favière Langeac vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Place de la Favière

Adresse : Mairie

Ville : 43300 Langeac

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Langeac

Club 65 | Visite chez un artisan surprise

Place de la Favière Mairie Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 14:30:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Le CCAS de Langeac propose le Club 65 avec des animations proposées aux personnes de 60 ans et +. Visite chez un artisan surprise de Langeac.
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Place de la Favière Mairie Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10  secretariat.general@ville-langeac.com

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English :

Langeac’s CCAS organizes Club 65 events for people aged 60 and over. Visit to a surprise craftsman in Langeac.

L’événement Club 65 | Visite chez un artisan surprise Langeac a été mis à jour le 2025-09-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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