Club 65 | Visite chez un artisan surprise Place de la Favière Langeac
Club 65 | Visite chez un artisan surprise Place de la Favière Langeac vendredi 19 juin 2026.
Langeac
Club 65 | Visite chez un artisan surprise
Place de la Favière Mairie Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 14:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Le CCAS de Langeac propose le Club 65 avec des animations proposées aux personnes de 60 ans et +. Visite chez un artisan surprise de Langeac.
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Place de la Favière Mairie Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10 secretariat.general@ville-langeac.com
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English :
Langeac’s CCAS organizes Club 65 events for people aged 60 and over. Visit to a surprise craftsman in Langeac.
L’événement Club 65 | Visite chez un artisan surprise Langeac a été mis à jour le 2025-09-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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