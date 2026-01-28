Concours de pétanque nocturne Langeac
Concours de pétanque nocturne Langeac vendredi 29 mai 2026.
Concours de pétanque nocturne
Ile d’Amour Langeac Haute-Loire
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29
2026-05-29
Concours de pétanque nocturne à l’Île d’Amour organisé par l’APE de Mazeyrat d’Allier avec snack & buvette.
Ile d’Amour Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 07 02
English :
Night petanque competition on the Île d’Amour organized by the APE de Mazeyrat d’Allier, with snacks and refreshments.
