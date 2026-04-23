Conférence avec Mojo | Café Grenouille Langeac
Conférence avec Mojo | Café Grenouille Langeac vendredi 15 mai 2026.
Langeac
Conférence avec Mojo | Café Grenouille
2 place de la halle Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Une conférence pédagogique et poétique qui questionne le travail et ses dérives. Partant de sa propre expérience, Mojo détricote pas à pas ce concept qui nous occupe au quotidien.
.
2 place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An educational and poetic conference that questions work and its excesses. Drawing on his own experience, Mojo unravels step by step this concept that occupies us on a daily basis.
L’événement Conférence avec Mojo | Café Grenouille Langeac a été mis à jour le 2026-04-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Langeac (Haute-Loire)
- Itinéraire Vélo & Fromages Trésors des gorges de l’Allier Langeac Haute-Loire 1 mai 2026
- La Grande Traversée de la Haute-Loire | Tronçon Auzon Communauté Langeac Haute-Loire 1 mai 2026
- La Grande Traversée de la Haute-Loire | Section Gorges de l’Allier Langeac Haute-Loire 1 mai 2026
- GTMC Domaine du Sauvage | Baraque des Bouviers Langeac Haute-Loire 1 mai 2026
- La Grande Traversée de la Haute-Loire | Tronçon Brioude Sud Auvergne Langeac Haute-Loire 1 mai 2026