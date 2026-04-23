Langeac

Conférence avec Mojo | Café Grenouille

2 place de la halle Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Une conférence pédagogique et poétique qui questionne le travail et ses dérives. Partant de sa propre expérience, Mojo détricote pas à pas ce concept qui nous occupe au quotidien.

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2 place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

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English :

An educational and poetic conference that questions work and its excesses. Drawing on his own experience, Mojo unravels step by step this concept that occupies us on a daily basis.

L’événement Conférence avec Mojo | Café Grenouille Langeac a été mis à jour le 2026-04-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier