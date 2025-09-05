Langeac

Université pour tous | Balade cosmique

Centre Culturel Langeac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 14:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Université pour tous propose une conférence sur Balade cosmique par Jean-Luc BERTHOIX, trésorier du Club Orion de Haute-Loire au Centre Culturel de Langeac à 14h30.

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Centre Culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 30 91 universitepourtouslangeac@orange.fr

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English :

Université pour tous offers a lecture on Balade cosmique by Jean-Luc BERTHOIX, treasurer of the Club Orion de Haute-Loire at the Centre Culturel de Langeac at 2:30pm.

L’événement Université pour tous | Balade cosmique Langeac a été mis à jour le 2025-09-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier