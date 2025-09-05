Université pour tous | Balade cosmique Langeac
Université pour tous | Balade cosmique Langeac jeudi 28 mai 2026.
Langeac
Université pour tous | Balade cosmique
Centre Culturel Langeac Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 14:30:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Université pour tous propose une conférence sur Balade cosmique par Jean-Luc BERTHOIX, trésorier du Club Orion de Haute-Loire au Centre Culturel de Langeac à 14h30.
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Centre Culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 30 91 universitepourtouslangeac@orange.fr
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English :
Université pour tous offers a lecture on Balade cosmique by Jean-Luc BERTHOIX, treasurer of the Club Orion de Haute-Loire at the Centre Culturel de Langeac at 2:30pm.
L’événement Université pour tous | Balade cosmique Langeac a été mis à jour le 2025-09-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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