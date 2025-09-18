Ciné Sénior | La sanction Centre Culturel Langeac
Ciné Sénior | La sanction Centre Culturel Langeac vendredi 29 mai 2026.
Langeac
Ciné Sénior | La sanction
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 14:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Le CCAS de Langeac propose des séances de cinéma gratuites et reservées au personnes de 60 ans et plus. La sanction | 2h 00min | Action, Aventure | De Clint Eastwood | Par Hal Dresner, Warren Murphy | Avec Clint Eastwood, George Kennedy, Jack Cassidy
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Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10 secretariat.general@ville-langeac.com
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English :
Langeac’s CCAS offers free cinema screenings for people aged 60 and over. Punishment | 2h 00min | Action, Adventure | By Clint Eastwood | By Hal Dresner, Warren Murphy | With Clint Eastwood, George Kennedy, Jack Cassidy
L’événement Ciné Sénior | La sanction Langeac a été mis à jour le 2025-09-18 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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