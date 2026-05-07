Langeac

Concours de pétanque | Langeac

ile d’Amour Langeac Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Concours de pétanque en soirée organisé par l’APE de Mazeyrat d’allier. 12€ par doublette, snack et buvette sur place.

Inscriptions à partir de 18h30.

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ile d’Amour Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10

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English :

Evening pétanque competition organized by the Mazeyrat d’allier APE. 12? per doublette, snacks and refreshments on site.

Registration from 6.30pm.

L’événement Concours de pétanque | Langeac Langeac a été mis à jour le 2026-05-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier