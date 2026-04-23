CROOKED NAILS CONCERT Café grenouille Langeac
CROOKED NAILS CONCERT Café grenouille Langeac samedi 30 mai 2026.
Langeac
CROOKED NAILS CONCERT
Café grenouille 2 place de la halle Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Une contrebasse claquante et une guitare grognarde s’échangent vieilles histoires, rêveries et bouts de vie pour les tourner en air de blues. Un mélange de souffle et de salive traverse un harmonica pour se changer en un air de folk.
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Café grenouille 2 place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com
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English :
A snapping double bass and a growling guitar swap old stories, daydreams and bits of life, turning them into a blues tune. A mixture of breath and saliva crosses a harmonica to turn into a folk tune.
L’événement CROOKED NAILS CONCERT Langeac a été mis à jour le 2026-04-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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