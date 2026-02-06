Gorges du Haut-Allier Train voyage touristique Office de Tourisme des Gorges du Haut-Allier Langeac

Gorges du Haut-Allier Train voyage touristique

Office de Tourisme des Gorges du Haut-Allier 9 boulevard Charles de Gaulle Langeac Haute-Loire

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

AR Langeac/Langogne ou Langogne/Langeac.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14 2026-07-14 2026-07-21 2026-08-11 2026-08-18

Embarquez avec l’Association AP2800 dans le train bleu du Sud, pour découvrir les Gorges de l’Allier sur la mythique ligne des Cévennes. A chaque arrêt, une découverte baignade, canoë, vélo, rando, visite, resto !

Office de Tourisme des Gorges du Haut-Allier 9 boulevard Charles de Gaulle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 05 41 ot.langeac@rivesduhautallier.fr

English :

Embark with the AP2800 Association on the Train Bleu du Sud, to discover the Gorges de l’Allier on the legendary Cévennes line. At each stop, a new discovery: swimming, canoeing, biking, hiking, sightseeing, dining!

