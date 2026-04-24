Bal | Vendredi tout est permis Salle des fêtes Langeac
Bal | Vendredi tout est permis Salle des fêtes Langeac samedi 16 mai 2026.
Langeac
Bal | Vendredi tout est permis
Salle des fêtes Ile d’amour Langeac Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 23:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
RDV à la salle des fêtes de Langeac (l’île d’amour), animé par Milénia DJ !
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Salle des fêtes Ile d’amour Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 44 89 27 simcasensation@hotmail.com
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English :
Meet at the Langeac village hall (l?île d?amour), hosted by Milénia DJ!
L’événement Bal | Vendredi tout est permis Langeac a été mis à jour le 2026-04-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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