Bal | Vendredi tout est permis Salle des fêtes Langeac

Langeac

Bal | Vendredi tout est permis

Salle des fêtes Ile d’amour Langeac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 23:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

RDV à la salle des fêtes de Langeac (l’île d’amour), animé par Milénia DJ !

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Salle des fêtes Ile d’amour Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 44 89 27 simcasensation@hotmail.com

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English :

Meet at the Langeac village hall (l?île d?amour), hosted by Milénia DJ!

L’événement Bal | Vendredi tout est permis Langeac a été mis à jour le 2026-04-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier