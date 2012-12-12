Concours de pétanque | Langeac Langeac
Concours de pétanque | Langeac Langeac samedi 16 mai 2026.
Langeac
Concours de pétanque | Langeac
Stade Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Ouvert à tous Inscription à 14h, tournoi à 15h 12€ la doublette, buvette + restauration sur place.
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Stade Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 27 17 issartel.dubai@orange.fr
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English :
Open to all Registration at 2pm, tournament at 3pm 12? per doublette, refreshment bar + restaurant on site.
L’événement Concours de pétanque | Langeac Langeac a été mis à jour le 2026-04-17 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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