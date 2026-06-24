Exposition du 130ème anniversaire du déraillement de Saint-Georges-D’Aurac quai Voltaire Langeac
Exposition du 130ème anniversaire du déraillement de Saint-Georges-D’Aurac quai Voltaire Langeac jeudi 2 juillet 2026.
Langeac
Exposition du 130ème anniversaire du déraillement de Saint-Georges-D’Aurac
quai Voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-02
Venez découvrir dans l’espace détente située au 1er étage de la Médiathèque, l’exposition du 130ème anniversaire du déraillement de Saint-Georges-D’Aurac.
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quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com
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English :
Come discover, in the relaxation area located on the first floor of the Media Library, the exhibition marking the 130th anniversary of the Saint-Georges-D’Aurac train derailment.
L’événement Exposition du 130ème anniversaire du déraillement de Saint-Georges-D’Aurac Langeac a été mis à jour le 2026-06-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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