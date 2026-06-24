Exposition du 130ème anniversaire du déraillement de Saint-Georges-D’Aurac quai Voltaire Langeac jeudi 2 juillet 2026.

Langeac

Exposition du 130ème anniversaire du déraillement de Saint-Georges-D’Aurac

quai Voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-02

Venez découvrir dans l’espace détente située au 1er étage de la Médiathèque, l’exposition du 130ème anniversaire du déraillement de Saint-Georges-D’Aurac.

.

quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover, in the relaxation area located on the first floor of the Media Library, the exhibition marking the 130th anniversary of the Saint-Georges-D’Aurac train derailment.

L’événement Exposition du 130ème anniversaire du déraillement de Saint-Georges-D’Aurac Langeac a été mis à jour le 2026-06-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier