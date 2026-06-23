Le Mange-minutes Place de la Halle Langeac

Informations pratiques

Langeac

Le Mange-minutes

Place de la Halle Café grenouille Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 20:00:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Le Mange minutes est de retour cet été avec ses musicien.nes qui marchent d’une étape à l’autre et le tracteur qui servira de scène. Partis de Boissières le 1er juillet, ils termineront leur tournée à langeac pour une dernière soirée festive.

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Place de la Halle Café grenouille Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

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English :

The Mange Minutes is back this %E9t%E9 with its musicians, who will walk from one %E9tape%E0 to the next, and the tractor that will serve as the stage. Setting out from Boissières on July 1, they’ll wrap up their tour in Langeac for one last festive evening.

L’événement Le Mange-minutes Langeac a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier