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AGENDA · Langeac

Collective féministe et minorités de genre Langeac

lundi 13 juillet 2026 · Langeac

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
2 place de la halle
Ville
43300 Langeac
Département
Haute-Loire
Tarif

Langeac

Collective féministe et minorités de genre

2 place de la halle Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-07-13 2026-08-03

Nous assumons un féminisme radical, qui s’attaque à la RACINE de toutes les oppressions et discriminations, ainsi qu’un positionnement écoféministe qui lutte contre une triple domination et exploitation des femmes, de la nature et des minorités.
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2 place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   grenouillecafe@gmail.com

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English :

We embrace a radical feminism that tackles the ROOT of all forms of oppression and discrimination, as well as an ecofeminist stance that fights against the threefold domination and exploitation of women, nature, and minorities.

L’événement Collective féministe et minorités de genre Langeac a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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