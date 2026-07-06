Informations pratiques

Langeac

Bal et repas des pompiers

Place de l’Eglise Langeac Haute-Loire

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Repas à partir de 19h (entrée, jambon à la broche et pommes de terre, fromage et tarte)

Bal dès 23h avec Millenia DJ

17€ adulte et 10€ enfant

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Place de l’Eglise Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 17 48 89

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English :

Dinner starting at 7 p.m. (appetizer, spit-roasted ham and potatoes, cheese, and pie)

Dance party starting at 11 p.m. with Millenia DJ

17? for adults and 10? for children

L’événement Bal et repas des pompiers Langeac a été mis à jour le 2026-07-01 par Communauté de communes des rives Haut-Allier