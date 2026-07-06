Bal et repas des pompiers Langeac
lundi 13 juillet 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Bal et repas des pompiers
Place de l’Eglise Langeac Haute-Loire
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Repas à partir de 19h (entrée, jambon à la broche et pommes de terre, fromage et tarte)
Bal dès 23h avec Millenia DJ
17€ adulte et 10€ enfant
.
Place de l’Eglise Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 17 48 89
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English :
Dinner starting at 7 p.m. (appetizer, spit-roasted ham and potatoes, cheese, and pie)
Dance party starting at 11 p.m. with Millenia DJ
17? for adults and 10? for children
L’événement Bal et repas des pompiers Langeac a été mis à jour le 2026-07-01 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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