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Jidé Wao en concert Place de la Halle Langeac

Jidé Wao en concert Place de la Halle Langeac jeudi 30 juillet 2026.

Lieu
Place de la Halle
Adresse
Café grenouille
Ville
43300 Langeac
Département
Haute-Loire
Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Langeac

Jidé Wao en concert

Place de la Halle Café grenouille Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:30:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Surnommé Jidé, Jean-Didier Hoareau est né en banlieue parisienne, à Sartrouville. C’est une version rageuse et tendre, colorée au bitume des cités, qu’il chante de sa voix haut perchée.
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Place de la Halle Café grenouille Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02  grenouillecafe@gmail.com

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English :

Nicknamed Jidé, Jean-Didier Hoareau was born in the Parisian suburb of Sartrouville. With his high-pitched voice, he sings a song that is both fierce and tender, colored by the asphalt of the housing projects.

L’événement Jidé Wao en concert Langeac a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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