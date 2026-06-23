Jidé Wao en concert Place de la Halle Langeac jeudi 30 juillet 2026.

Langeac

Jidé Wao en concert

Place de la Halle Café grenouille Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Surnommé Jidé, Jean-Didier Hoareau est né en banlieue parisienne, à Sartrouville. C’est une version rageuse et tendre, colorée au bitume des cités, qu’il chante de sa voix haut perchée.

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Place de la Halle Café grenouille Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

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English :

Nicknamed Jidé, Jean-Didier Hoareau was born in the Parisian suburb of Sartrouville. With his high-pitched voice, he sings a song that is both fierce and tender, colored by the asphalt of the housing projects.

L’événement Jidé Wao en concert Langeac a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier