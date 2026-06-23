Jidé Wao en concert Place de la Halle Langeac
Jidé Wao en concert Place de la Halle Langeac jeudi 30 juillet 2026.
Langeac
Jidé Wao en concert
Place de la Halle Café grenouille Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Surnommé Jidé, Jean-Didier Hoareau est né en banlieue parisienne, à Sartrouville. C’est une version rageuse et tendre, colorée au bitume des cités, qu’il chante de sa voix haut perchée.
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Place de la Halle Café grenouille Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com
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English :
Nicknamed Jidé, Jean-Didier Hoareau was born in the Parisian suburb of Sartrouville. With his high-pitched voice, he sings a song that is both fierce and tender, colored by the asphalt of the housing projects.
L’événement Jidé Wao en concert Langeac a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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