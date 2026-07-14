Informations pratiques

Langeac

Marché de l’artisanat | Langeac

Centre ville Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 09:00:00

fin : 2026-07-29 19:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Marché de l’Artisanat et des métiers d’art avec Loz’art .

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Centre ville Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes secretariat.general@ville-langeac.com

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English :

Crafts and Artistic Trades Fair featuring Loz’art.

L’événement Marché de l’artisanat | Langeac Langeac a été mis à jour le 2026-07-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier