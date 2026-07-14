AGENDA · Langeac
Marché de l’artisanat | Langeac Langeac
mercredi 29 juillet 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Marché de l’artisanat | Langeac
Centre ville Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:00:00
fin : 2026-07-29 19:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Marché de l’Artisanat et des métiers d’art avec Loz’art .
.
Centre ville Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes secretariat.general@ville-langeac.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Crafts and Artistic Trades Fair featuring Loz’art.
L’événement Marché de l’artisanat | Langeac Langeac a été mis à jour le 2026-07-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Langeac (Haute-Loire)
- Soirée du 14 juillet Langeac 14 juillet 2026
- Balade avec les boucs, sirop maison & démonstration d’éducation | Bique-Bag Rue Jean Baptiste Tuja Langeac 15 juillet 2026
- L’Albatros en concert Place de la Halle Langeac 15 juillet 2026
- Repas Concert | Camping de Langeac Langeac 15 juillet 2026
- Balade en calèche Rue Jean Baptiste Tuja Langeac 17 juillet 2026