Spectacle Roméo+Juliette+Rose Langeac
samedi 18 juillet 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Spectacle Roméo+Juliette+Rose
2, Place de la Halle Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Un spectacle piquant et hilarant sur la vie de couple et les différentes façons d’aimer
.
2, Place de la Halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com
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English : Spectacle Roméo+Juliette+Rose
A spicy and hilarious show about life as a couple and the different ways of loving
L’événement Spectacle Roméo+Juliette+Rose Langeac a été mis à jour le 2026-07-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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