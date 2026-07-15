Informations pratiques

Langeac

Spectacle Roméo+Juliette+Rose

2, Place de la Halle Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Un spectacle piquant et hilarant sur la vie de couple et les différentes façons d’aimer

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2, Place de la Halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

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English : Spectacle Roméo+Juliette+Rose

A spicy and hilarious show about life as a couple and the different ways of loving

L’événement Spectacle Roméo+Juliette+Rose Langeac a été mis à jour le 2026-07-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier