Informations pratiques

Langeac

Concert Maloya avec Jodé Waro

Place de la Halle Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Concert Maloya avec Jidé Waro, une version rageuse et tendre colorée au bitume des cités.

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Place de la Halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

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English :

Maloya concert featuring Jid%E9 Waro, a fierce yet tender take on the sound of the city streets.

L’événement Concert Maloya avec Jodé Waro Langeac a été mis à jour le 2026-07-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier