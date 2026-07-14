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AGENDA · Langeac

Concert Maloya avec Jodé Waro Langeac

jeudi 30 juillet 2026 · Langeac

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Place de la Halle
Ville
43300 Langeac
Département
Haute-Loire
Tarif

Langeac

Concert Maloya avec Jodé Waro

Place de la Halle Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:30:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Concert Maloya avec Jidé Waro, une version rageuse et tendre colorée au bitume des cités.
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Place de la Halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02  grenouillecafe@gmail.com

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English :

Maloya concert featuring Jid%E9 Waro, a fierce yet tender take on the sound of the city streets.

L’événement Concert Maloya avec Jodé Waro Langeac a été mis à jour le 2026-07-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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