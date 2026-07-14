Concert Maloya avec Jodé Waro Langeac
jeudi 30 juillet 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Concert Maloya avec Jodé Waro
Place de la Halle Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Concert Maloya avec Jidé Waro, une version rageuse et tendre colorée au bitume des cités.
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Place de la Halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com
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English :
Maloya concert featuring Jid%E9 Waro, a fierce yet tender take on the sound of the city streets.
L’événement Concert Maloya avec Jodé Waro Langeac a été mis à jour le 2026-07-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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