Langeac

Balade avec les boucs, sirop maison & démonstration d’éducation | Bique-Bag

Rue Jean Baptiste Tuja Entrée du camping Langeac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 16:00:00

fin : 2026-07-29 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29

Après une présentation du troupeau et une approche sensorielle des animaux, vous vous baladerez avec les caprins le long de la rivière. Dégustation d’un sirop maison surprise et démonstration de l’éducation et de l’apprentissage des caprins malins!

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Rue Jean Baptiste Tuja Entrée du camping Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 28 96 34 biquebag.baladebouc@gmail.com

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English :

After a presentation of the herd and a sensory approach to the animals, you’ll stroll with the goats along the river. Taste a surprise homemade syrup and see how clever goats learn and learn!

L’événement Balade avec les boucs, sirop maison & démonstration d’éducation | Bique-Bag Langeac a été mis à jour le 2026-04-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier